Otwarcie nowego punktu krwiodawstwa w Tomaszowie. Mieści się na Przeskoku [ZDJĘCIA]

Nowy oddział terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa został otwarty w Tomaszowie Mazowieckim. Od wtorku, 10 stycznia, krwiodawcy będą oddawać krew w nowym punkcie, który powstał na Przeskoku 3, to lokal po dawnym żłobku, tuż obok hurtowni Jarkpol.

Oficjalnie punkt został otwarty we wtorek o godz. 8 rano, i od razu pojawili się tutaj tomaszowscy krwiodawcy. Edyta Wcisło, dyrektor RCKiK w Łodzi powitała wszystkich gości w nowej siedzibie i podziękowała za wieloletnią współpracę przedstawicielom Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, gdzie przez lata mieścił się punkt. Przeprowadzka ma związek z wymaganiami i przepisami prawa, a także polepszeniem komfortu krwiodawców.

Jako pierwszy tego dnia krew oddał Oskar, który mimo zaledwie 20 lat, krew oddawał już po raz ósmy. Na wszystkich krwiodawców czekały m.in. misie od Rossmanna i kalendarze.

Punkt na Przeskoku będzie czynny od wtorku do piątku od godziny 8 do 10.30, a w czwartek czas otwarcia będzie wydłużony o dodatkową godzinę, czyli do 11.30.