Ósmoklasiści poznali wyniki egzaminu. Wkrótce wyniki naboru do szkół średnich

W piątek, 1 lipca, przed południem ósmoklasiści z Tomaszowa Mazowieckiego poznali wyniki egzaminu, który pisali pod koniec maja. Na specjalnym portalu wyniki.edu.pl każdy uczeń mógł się zalogować i zobaczyć swój wynik wraz ze szczegółową punktacją egzaminów z j. polskiego, matematyki i języka obcego. Oprócz tego uczeń dowiadywał się jaki procent wszystkich uczniów napisało egzamin słabiej niż on.

Już po samym egzaminie uczniowie zwracali uwagę, że zadania z matematyki były dość łatwe, temat rozprawki bardzo ogólny, a i język angielski większości nie przysporzył problemów.

Jak wynika z materiałów zamieszczonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, do egzaminu ósmoklasisty 2022 przystąpiło ok. pół miliona uczniów (w tym ok. 6 150 obywateli Ukrainy). Zadania były sprawdzane przez 13 510 wykwalifikowanych egzaminatorów.

Średnie wyniki uczniów z egzaminów ósmoklasisty 2022 w Polsce