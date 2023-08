Orkiestra na Dużym Rowerze w Tomaszowie, czyli odjazdowy koncert na Letniej Scenie Artystycznej MCK Tkacz - ZDJĘCIA

Sześciu muzyków, jeden rower, rytmiczna muzyka i duża dawka humoru – to, jak się okazuje, niecodzienny przepis na wspaniały koncert. Taki właśnie odbył się w ramach Letniej Sceny Artystycznej 18 sierpnia 2023 w Miejskim Centrum Kultury Tkacz dzięki Orkiestrze na Dużym Rowerze. Mimo zmiany miejsca wydarzenia, spowodowanej ulewnym deszczem, publiczność dopisała i z pewnością nie wyszła zawiedziona.

Artyści zagrali autorskie kompozycje, takie jak: „Wrzuć na luz”, „Duży rower”, „Folo Bolo”, ale także znane dobrze publiczności „Bella ciao” czy „Hey Babe” (If You’ll Be My Girl). Przed wejściem na scenę odbyli na swoim rowerze przejażdżkę przed Tkaczem, jednocześnie grając na instrumentach, co widownia przyjęła bardzo entuzjastycznie.