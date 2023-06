Od niedzieli 11 czerwca nowy rozkład jazdy pociągów. Szybciej na trasie Łódź - Tomaszów - Drzewica - Radom

Od niedzieli 11 czerwca nowy rozkład jazdy pociągów

- W Tomaszowie Mazowieckim w miejsce starej przeprawy specjalistyczny dźwig ustawił trzy nowe przęsła stalowe – każde o długości około 55 metrów i wadze 170 ton. Ułożono nowy tor i zawieszono nową sieć trakcyjną. Inwestycja pozwoli na podniesienie na moście prędkości pociągów pasażerskich do 120 kilometrów na godzinę (obecnie 100) i towarowych do 100 (obecnie 80). Nowy obiekt zapewni sprawne połączenia dalekobieżne między innymi Poznań - Kraków, Gdynia - Łódź - Kraków oraz regionalne Łódź - Drzewica - informuje Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe

Wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy pociągów od niedzieli 11 czerwca pociągi na trasie Łódź - Drzewica pojadą po nowo wybudowanym moście nad Pilicą w Tomaszowie Mazowieckim. Wykonawca zdemontował starą przeprawę, w miejsce której ustawił nową stalową konstrukcję. Wpłynie to na usprawnienie ruchu nie tylko w stronę Drzewicy i Radomia, ale także poprawi komunikację dalekobieżną Łodzi z Krakowem i Zakopanem.

Warto wspomnieć, że skończą się utrudnienia dla pasażerów podróżujących do Drzewicy, Radomia, Przysuchy. Budowa mostu sprawiła, że na tej trasie od 5 maja do 10 czerwca kursowała zastępcza komunikacja autobusowa za pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Zakończenie prac umożliwi powrót pociągów przez most na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Drzewica. Informacje o kursowaniu pociągów zostały uwzględnione w rozkładzie jazdy. Są dostępne na stronach przewoźników oraz na stronie www.portalpasazera.pl.

Przeprawę kolejową nad Pilicą w Tomaszowie Mazowieckim stanowią dwa mosty. Jeden z nich na linii Łódź przez Tomaszów w stronę Opoczna i Skarżyska-Kamiennej został wyremontowany w 2015 roku. Teraz wyremontowano także drugi - na linii z Tomaszowa w kierunku Centralnej Magistrali Kolejowej, Drzewicy oraz Radomia.