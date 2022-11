Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy na DW 713 w Komorowie koło Tomaszowa

Coraz częściej nie tylko policjanci, ale również odpowiedzialni świadkowie, uniemożliwiają im dalszą jazdę. Tak stało się również 19 listopada 2022 roku gdy po godzinie 4:00 dyżurny tomaszowskiej komendy otrzymał telefoniczne zgłoszenie od świadka o ujęciu kierowcy, który może znajdować się pod wpływem środków odurzających. Do zdarzenia doszło na jednej ze stacji paliw w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie natychmiast skierowany został policyjny patrol. Na miejscu policjanci zastali 66-letniego zgłaszającego z relacji, którego wynikało, iż wracał swoim autem z trasy, gdy jadąc drogą W-713 od Komorowa w kierunku Tomaszowa zauważył osobowego mercedesa, którego kierujący poruszał się całą szerokością drogi. Gdy zjechał na stację paliw, świadek pojechał za nim i swoim pojazdem zastawił mu drogę uniemożliwiając dalszą jazdę.

Za kierownicą mercedesa siedział 42-letni mieszkaniec Tomaszowa, któremu jak ustalili już wcześniej cofnięto uprawnienia do kierowania. Badanie na trzeźwość wykazało, że mężczyzna miał w organizmie ponad 3,5 promila alkoholu. Został zatrzymany i przewieziony do tomaszowskiej komendy. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut, za który grozi mu kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności.