Nowy basen w Niewiadowie już otwarty dla mieszkańców i turystów CENNIK, ZDJĘCIA

Basen i kompleks rekreacyjny w Niewiadowie otwarty

Budowa nowego miejsca rekreacji i kąpieli trwała dwa lata. W miejscu starego basenu powstał praktycznie nowy odkryty obiekt, wykonany w przyjaznej środowisku i użytkownikom technologii.

Oko cieszy ogromna piaszczysta plaża, tężnie solankowe i zielony teren rekreacyjny. Powstały też siłownia, centrum fitness, kort do squasha i figloraj dla dzieci. Główna niecka basenu to ponad 1200 mkw., w której wydzielone zostały tory do pływania liczące 25 metrów oraz część rekreacyjna. Obok znajduje się wodny plac zabaw dla dzieci, zjeżdżalnie oraz brodzik. Nowoczesny kompleks rekreacyjny to jedna z największych atrakcji w województwie łódzkim, także dzięki zastosowaniu wyjątkowej, ekologicznej technologii.