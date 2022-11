Nowe osiedle ma powstać na ul. Farbiarskiej w Tomaszowie. Póki co dawną drukarnię rozbierają złomiarze [ZDJĘCIA]

Na działce pod adresem Farbiarska 28/34 stoją do dziś dawne zabudowania fabryczne należące do w XIX i na początku XX wieku do Chune vel Chaima Rubina i Emanuela Bornszteina. Szczegółowo historię działki opisał Marian Fronczkowski. Tomaszowska Fabryka Wyrobów Sukiennych Emanuela Bornszteina mieściła się tu od 1898 roku, w roku 1935 fabryka Emanuela Bornszteina posiadała czynnych 30 krosien, 3 tys. wrzecion i posiadała wszystkie działy: przędzalnię, tkalnię, farbiarnię i wykończalnię. Zatrudniała około 200 robotników, a roczny obrót wynosił około miliona zł.

Po II wojnie światowej na części nieruchomość przy ul. Farbiarskiej 32 ulokowała się Tomaszowska Drukarnia Akcydensowa. Zachodnią części działki przy ul. Farbiarskiej 34/36 i niezabudowaną działkę przy ul. Farbiarskiej 38 zajęło przedsiębiorstwo WSS „Społem”. W budynkach tych mieściła się ciastkarnia, piekarnia i wytwórnia wód gazowanych PSS „Społem”. Kompleks pofabrycznych budynków jest ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków Tomaszowa.