Nowe motocykle od BMW i samochód dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie - ZDJĘCIA

Nowe motocykle i samochód, a także narkotest dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie

Dwa motocykle, które BMW wyprodukowało nie tylko dla polskiej policji, niebawem wyjadą również na tomaszowskie drogi. Są specjalnie oznakowane, a dla Polski BMW wyprodukowało ponad 470 tego typu motocykli. Funkcjonariusz na takim pojeździe będzie mógł się rozpędzić do 100 km/h w zaledwie 3,4 sekundy.

Uroczyste przekazanie motocykli, a także samochodu Kia Sportage V odbyło się w piątkowe przedpołudnie przed komendą policji w Tomaszowie. Okazją do tego była roczna odprawa w tomaszowskiej komendzie, a wzięli w niej udział nie tylko policjanci i przedstawiciele tomaszowskich służb mundurowych, ale także prezydent miasta, członek zarządu powiatu, burmistrz Ujazdu i wójtowie tomaszowskich gmin.

- Przy tej okazji chcieliśmy podziękować za sprzęt, w który zostaliśmy doposażeni, aby dobrze służył mieszkańcom powiatu - mówił komendant KPP w Tomaszowie, mł. insp. Szymon Herman. - Policjanci poruszają się też samochodami nieoznakowanymi, które zapewniają ochronę pracy naszej, naszych policjantów i ochronę naszych źródeł informacji. Dlatego dziękuję, że samorząd gminy Tomaszów Maz. oraz powiatu tomaszowskiego wyraziły chęć, by dołożyć się do tego pojazdu. Jest to tzw. sponsoring 50/50, który od wielu lat jest zwyczajem w Polsce. Różne samorządy mają możliwość dołożyć około 50 proc. do zakupu nowego pojazdu, pozostałą część dokłada budżet państwa.