Niebezpiecznie na drogach w Tomaszowie i okolicy. Wypadki i kolizje w Nagórzycach, Rudniku i na S8 [ZDJĘCIA]

Od piątku kierowcy na drogach mierzą się ze skutkami gwałtownych opadów śniegu, które następnie roztopiła odwilż, by znów zamrozić zalegające na jezdniach resztki śniegu. Przez ostatnie dni jeździło się trudno, dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń.

W piątkowy wieczór niebezpiecznie były na S8, gdzie w okolicach Lubochni samochód osobowy zderzył się z piaskarką. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. W nocy z piątku na sobotę do groźnego zdarzenia doszło w Rudniku (gm. Będków), gdzie drzewa obciążone śniegiem przewróciły się na samochód. W sobotni wieczór do dachowania samochodu osobowego doszło w Nagórzycach na drodze z miasta do grot.