Narkotyki w Tomaszowie. 44 gramy mefedronu policja znalazła u 36-letniego tomaszowianina

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości narkotykowej, ustalili, iż jeden z mieszkańców miasta może posiadać narkotyki. By to sprawdzić, 12 stycznia 2024 roku, zapukali do drzwi mieszkania wytypowanego tomaszowianina.

- Mężczyzna nie krył zdziwienia widząc stróżów prawa. Poinformowany o celu ich wizyty potwierdził, że posiada narkotyki, które dobrowolnie wydał - relacjonuje asp. sztab. Grzegorz Stasiak, oficer prasowy tomaszowskiej policji. - Policjanci zabezpieczyli łącznie sześć torebek foliowych ze sproszkowaną substancją i suszem roślinnym.

Policja sprawdziła i zważyła substancje. W pięciu torebkach foliowych znajdowało się łącznie ponad 44 gramów mefedronu, zaś w szóstej ponad 1 gram marihuany.

Ponadto zebrany przez śledczych materiał dowodowy w tej sprawie pozwolił wykazać, że mężczyzna dla zysku udostępniał narkotyki innej osobie. Został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec 36-latka tymczasowe aresztowanie na najbliższe trzy miesiące.