Najlepsze lodziarnie w Tomaszowie Mazowieckim. Sprawdź adresy w maju 2023

Po wojnie produkcja lodów została rozwinięta na szerszą skalę. Rzemieślnicy Przyrządzali je w specjalnie stworzonych do tego maszynkach. Podawano je w waflach lub andrutach. Pojawiły się również te na patyku. Lodziarnie w Tomaszowie Mazowieckim powstawały w centrum i przy najbardziej uczęszczanych ulicach. Lody można było dostać tylko w okresie letnim, dlatego też był to deser, na który czekano cały rok i posiadał on duże zainteresowanie w sezonie.

W naszej ojczyźnie większą popularność lody zyskały w latach przedwojennych. Były one sprzedawane z wózków na ulicach Krakowa, Warszawy, Lwowa pod postacią dwóch złączonych ze sobą wafli. Otwarte zostały także pierwsze lodziarnie, do których tłumnie ustawiali się klienci.

Ile kalorii mają lody?

Sięgając po lody zastanawiamy się na pewno czy mają dużo kalorii i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. Jedna gałka lodów waniliowych dostarcza około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewiele. Bez obaw możemy więc zajadać się nimi podczas upałów.