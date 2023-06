Najlepsze lodziarnie w Tomaszowie Mazowieckim. Które miejsca są polecane w czerwcu 2023?

W Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym modne było chodzenie do lodziarni i cukierni. Lody można było nabyć również na ulicy ze specjalnych wózków. Podawano je w pucharkach, a w ofercie znajdowały się podstawowe smaki, śmietankowe i czekoladowe.

W XVI wieku włoski architekt i kucharz odkrył, że po umieszczeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym w naczyniu z solą i lodem zmrozi się on i w ten sposób powstaną lody. Pierwsza prawdziwa lodziarnia pod nazwą Cafe Procope pojawiła się w 1686 roku we Francji.

Pierwsze informacje o deserach wykonanych z owoców, mleka i lodu przywędrowały ze starożytnych Chin. W Europie także zajadali się tym przysmakiem nieliczni mieszkańcy starożytnej Grecji i Rzymu. Ze względu na konieczność pozyskiwania lodu z wysokich gór był to posiłek wykwintny i rzadko spotykany w formie współczesnego sorbetu.

Po wojnie produkcja lodów rozwinęła się na dużą skalę. Rzemieślnicy kręcili je w specjalnych maszynkach. Serwowano je na andrutach lub waflach. Pojawiły się również te na patyku. Lodziarnie w Tomaszowie Mazowieckim powstawały w centrum i przy najpopularniejszych ulicach. Lody dostępne były tylko latem, dlatego był to deser, na który czekano przez cały rok i miał on duże zainteresowanie w sezonie.

Ten popularny deser cechuje duża różnorodność rodzajów. W okresie letnim na każdym kroku możemy napotkać lodziarnie oferujące lody z automatu, włoskie oraz amerykańskie, czyli tzw. świderki. Oprócz tego są jeszcze lody gałkowe. Kolejny deser to sorbety przyrządzane z owoców i wody.

Lody wegańskie są inne niż pozostałe pod tym względem, że ich skład nie zawiera w sobie mleka i śmietany. Są to zazwyczaj sorbety bądź lody wytwarzane z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z dodatkiem owoców. Mają podobne walory smakowe, jak te wykonane w sposób tradycyjny i z pewnością są zdrowe.

Jak prezentuje się kaloryczność lodów?

Gdy sięgamy po lody myślimy o tym czy mają dużo kalorii i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Jedna gałka lodów waniliowych dostarcza około 130 kcl. W porównaniu do innych deserów jest to niewielka ilość. Możemy więc bez obaw spożywać je podczas upałów.

Zapewne najzdrowsze okażą się lody zrobione samodzielnie w domu. Przydadzą się do tego jogurt lub wodę, świeże owoce i dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika przyniesie taki efekt, że kaloryczność znacznie się obniży.