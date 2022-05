Nabór do szkół średnich w Tomaszowie. Ostatni dzień na wybór szkoły!

Trwa nabór do szkół średnich w Tomaszowie Mazowieckim. Jeszcze tylko do wtorku, 17 maja do godziny 12 uczniowie klas ósmych z Tomaszowa i powiatu tomaszowskiego mają czas na zalogowanie się do systemu i wybór szkoły i klasy, w której chcą od września się uczyć. Uczniowie w systemie wskazują klasę, do której chcą się dostać w I preferencji, a następnie inne klasy, które również ich interesują. W sumie każdy uczeń może wybrać 3 szkoły, a w nich dowolną ilość klas. W tym roku nabór jest wyjątkowy, bo miejsce w szkołach trzeba znaleźć dla półtora rocznika (to cały rocznik uczniów urodzonych w 2007 roku oraz połowa rocznika dzieci z 2008 roku, które poszły do szkoły podstawowej jako sześciolatki).