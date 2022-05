Nabór do szkół średnich w Tomaszowie. Będą dodatkowe oddziały - zapowiedziały władze powiatu

W Tomaszowie Mazowieckim trwa nabór do szkół średnich, do 17 maja, tegoroczni absolwenci szkół podstawowych mieli czas na zalogowanie się w systemie naboru do szkół średnich i złożenie podania do wybranych przez siebie klas. Podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej ósmoklasiści wybierają trzy placówki. W ramach każdej z tych szkół mogą wybrać dowolną liczbę klas oddziałów. Na pierwszym miejscu w liście preferencji we wniosku uczniowie wpisują tę szkołę i klasę, która z różnych powodów jest najbardziej wymarzona. Na kolejnych miejscach wpisują te szkoły i klasy, które też im odpowiadają. W tym roku nabór jest trudniejszy, bo o miejsca w szkołach średnich ubiega się półtora rocznika dzieci (cały rocznik uczniów urodzonych w 2007 roku oraz połowa rocznika dzieci z 2008 roku, które poszły do szkoły podstawowej jako sześciolatki).