Na randkę rowerem drogą S8 z Tomaszowa do Warszawy... Dostał 4 tysiące zł mandatu!

W sobotę, 30 lipca 2022 roku tuż po 21:00 oficer dyżurny tomaszowskiej policji otrzymał niecodzienne zgłoszenie. Z jego treści wynikało, iż z węzła Tomaszów Centrum na trasę S-8 wjechał rowerzysta, który porusza się w kierunku Warszawy. Z uwagi na poważne zagrożenie, jakie stwarzał kierowca jednośladu, na miejsce interwencji skierowano patrole ruchu drogowego, które szybko namierzyły kierowcę jednośladu.

- Amatorem jazdy rowerowej po drodze ekspresowej okazał się być 27-letni mieszkaniec gminy Rokiciny, który nie zdawał sobie sprawy z popełnionego wykroczenia i zagrożenia, jakie stwarzał. Ponadto rower, którym się poruszał w warunkach nocnych, nie był wyposażony w odpowiednie oświetlenie, a on sam nie stosował się do wydawanych przez policjantów poleceń i chciał kontynuować jazdę do stolicy. Jak przekazał policjantom, ich interwencja bardzo go wzburzyła bowiem spieszył się na randkę ze świeżo poznaną przez Internet dziewczyną - mówi Grzegorz Stasiak, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz.