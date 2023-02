Na finiszu jest budowa chodników na ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie [ZDJĘCIA]

Ku końcowi mają się już prace przy budowie nowych chodników na ulicach Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie. O inwestycję od dawna zabiegali mieszkańcy Nagórzyc, wspierani przez radnych. Nie ma wątpliwości, że inwestycja znacząco poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg w tej części miasta.

W ramach inwestycji wykonane zostały nowe chodniki zapewniające możliwość komfortowego poruszania się pieszych, w tym dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w Wiadernie. Do tej pory piesi poruszali się nieutwardzonym poboczem, co stwarzało zagrożenie nie tylko dla nich, ale także dla kierujących pojazdami. Dodatkowo w ramach zadania zostanie częściowo przeprofilowana jezdnia, tak by zapewnić odpowiednie spadki i odprowadzenie wód deszczowych do rowów i istniejących wpustów.

Miasto obecnie prowadzi prace przy budowie ulic i chodników przy ulicach Sowińskiego, Cekanowskiej, Haliny, Grzegorza i Damazego oraz przygotowuje się (przetarg został już ogłoszony) do przebudowy ulicy Niemcewicza.