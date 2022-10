Na darmową naukę jazdy na łyżwach zaprasza Arena Lodowa w Tomaszowie. Ruszyły zapisy!

Ruszają zapisy na zajęcia w ramach których każdy będzie mógł za darmo nauczyć się od podstaw jazdy na łyżwach. Projekt ten potrwa od 24 października do 30 grudnia 2022 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 19:00).

Darmowa Nauka Jazdy Na Łyżwach obejmuj 3 bezpłatne lekcje dla jednego uczestnika od piątego roku życia. Wszyscy, którzy zdecydują się na udział będą mogli trenować pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej.

Zapisów można dokonywać poprzez adres [email protected]