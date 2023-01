Można starać się o dotację na remont zabytków w Tomaszowie. Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie zabytków z terenu Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. To nowy program, uruchomiony pod koniec ubiegłego roku, umożliwiający pozyskanie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki dofinansowania do realizacji zadań inwestycyjnych, polegających na ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, które następnie zostanie przekazane właścicielom lub posiadaczom zabytku w formie dotacji.

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dotacja może być udzielona na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.