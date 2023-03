Morsy z Tomaszowa i Lisowic zakończyły sezon nad Pilicą. Zobaczcie ich bajkowe przebrania - ZDJĘCIA

Morsy z Tomaszowa Mazowieckiego i Lisowic zakończyły sezon morsowania w Pilicy

To było już ostatnie w tym sezonie morsowanie w Tomaszowie Mazowieckim. Miejscowe morsy oraz gościnnie Morsy z Lisowic urządziły zawody na SUP (Stand Up Paddle) i ścigały się się na wyznaczonej trasie. Był też konkurs na najlepsze bajkowe przebranie. I trzeba przyznać, że fantazji tomaszowskim morsom nie brakowało...