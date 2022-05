Mistrzowie Urody 2022 w Tomaszowie Maz. Zobacz, kogo klienci zgłosili do nagród w branży beauty i fitness

MISTRZOWIE URODY w Tomaszowie Mazowieckim 2022. Zobacz, kogo klienci zgłosili do nagród w branży beauty i fitness

Kolejna edycja plebiscytu Mistrzowie Urody jak co roku spotkała się z wielkim zainteresowaniem zarówno pracowników branży beauty i fitness, jak i ich klientów, którzy chętnie zgłaszali do nagród swoich faworytów. W naszej galerii zdjęć prezentujemy uczestników plebiscytu Mistrzowie Urody 2022 w Łódzkiem. Poznajcie liderów z Tomaszowa i powiatu tomaszowskiego.

Głosowanie w plebiscycie będzie trwać do końca maja, a laureaci zostaną wybrani najpierw osobno w miastach i powiatach (głosowanie trwa do środy, 18 maja 2022 r. do godz. 22), a następnie w skali województwa. Mistrzowie Urody z naszego regionu awansują do ogólnopolskiego finału, aby powalczyć o tytuły najlepszych w Polsce. Pełną listę walczących o nagrody mistrzów urody z Tomaszowa i powiatu, których zgłosili Czytelnicy, znajdziecie tutaj:

Osobno w miastach i powiatach naszego województwa zostaną przyznane tytuły Fryzjer Roku, Kosmetyczka Roku, Stylistka Paznokci Roku oraz Salon Fryzjerski Roku i Studio Urody. Laureaci w każdej z tych kategorii, poza dyplomami i nagrodami, zdobędą awans do drugiego etapu głosowania - wojewódzkiego finału.