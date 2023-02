Międzynarodowy Dzień Pizzy. Gdzie zjesz dobrą pizzę w Tomaszowie Mazowieckim? Głosuj, która najlepsza!

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pizzy, który obchodzony jest 9 lutego, przygotowaliśmy dla Was zestawienie tomaszowskich pizzerii. Niektóre działają w mieście i okolicy od lat, ale jest też kilka nowych miejscówek, do których warto zajrzeć. W zależności od tego co lubimy, znajdziemy pizze przyrządzone w stylu włoskim czy amerykańskim, na grubszym i cieńszym spodzie, z oryginalnymi składnikami i różnymi sosami.

Sprawdźcie w galerii najnowsze zestawienie pizzerii w Tomaszowie Mazowiecki i okolicy