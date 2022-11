Megatransport przejeżdża przez Łódzkie. W środę w nocy można go było zobaczyć koło Tomaszowa [ZDJĘCIA]

We wtorek rano konwój wiozący części wielkiej maszyny do drążeniu tunelu wjechał na teren województwa łódzkiego. W nocy z 15 na 16 listopada przejechał drogami A1 i S8 odcinek na trasie MOP Stobiecko Szlacheckie -parking w Wolborzu, natomiast w środę wieczorem z Wolborza wyruszył dalej przez powiat tomaszowski do Chrzczonowic, gdzie na dalszą drogę i wjazd do województwa mazowieckiego poczeka ponad dobę, czyli do piątkowego wieczoru.

W środę kilka minut po 22 konwój wyruszył z Wolborza, by około godziny 23 dotrzeć do Jadwigowa w powiecie tomaszowskim, w okolicach Czerniewic, około godziny 1 konwój miał dłuższą, 45 minutową, przerwę. Wzdłuż trasy, pomimo nocnych godzin przejazdu, transport chętnie obserwowali mieszkańcy regionu, którzy obstawiali z telefonami, dronami i aparatami wszystkie wiadukty na S8. Kierowcy konwoju natomiast chętnie pozdrawiali widzów trąbieniem i mruganiem światłami. Choć transport odbywał się w nocy, to nie obyło się bez utrudnień dla kierowców, którzy w tym czasie musieli cierpliwie poczekać lub poszukać objazdów okolicznymi drogami.