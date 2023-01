MCK Tomaszów zaprasza na tomaszowskie gawędy, czyli spotkania z mieszkańcami w Galerii Arkady

Miejskie Centrum Kultury organizuje cykl spotkań z mieszkańcami naszego miasta pn. "Tomaszowskie gawędy". Planowane są w kilku terminach o godzinie 18, a stałym miejscem spotkań będzie Galeria Sztuki Arkady przy ul. Rzeźniczej 4.

Pierwsze spotkanie pod hasłem "Szlak przemysłowy" odbędzie się już we wtorek, 17 stycznia, a kolejne planowane są w dniach: 31 styczeń, 14 luty, 28 luty, 14 marzec i 28 marzec. Do każdej z dat przypisana jest konkretna tematyka spotkania.

Podczas wydarzenia prowadzone będą rozmowy z mieszkańcami na tematy związane z „niedopowiedzianą” historią Tomaszowa Mazowieckiego. Ważne jest, by podzielili się oni wspomnieniami, które zostały w głowach, pamiątkami czy zdjęciami, których nie zdążył zniszczyć czas – MCK apeluje – zabierzcie pamiątki ze sobą na spotkania.

- To Wasze opowieści nadadzą im wyjątkowy charakter i od Was zależy, w jakim kierunku potoczą się rozmowy, dlatego to Wy jesteście najważniejszymi gośćmi! - zapraszają organizatorzy.