Maciej Stuhr z rodziną wpadli na dzień Tomaszowa. Aktor zwiedził Niebieskie Źródła i pozował do zdjęć z mieszkańcami

Maciej Stuhr z rodziną zwiedzali w długi weekend jedną z najbardziej znanych tomaszowskich atrakcji w Tomaszowie - rezerwat Niebieskie Źródła. Relację z wyprawy zamieściła w mediach społecznościowych żona aktora, Katarzyna Błażejewska-Stuhr i nie kryła zachwytu.

- To był tak dobry dzień. Maciek miał zdjęcia pod Łodzią do 13, więc upiekliśmy drożdżówki ze śliwkami i pojechaliśmy po niego. A potem do Tomaszowa (inspirowania książką @mikrowyprawy_z_warszawy) - opowiada Katarzyna Błażejewska-Stuhr, dietetyczka, autorka książek. - Najpierw Rezerwat Niebieskich Źródeł i spacer wokół nich. W planie było jeszcze jedno miejsce nieopodal, ale gdy chłopcy zobaczyli reklamę parku linowego, nie było wyjścia…