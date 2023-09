Lokale wyborcze w gm. Stromcu. Gdzie głosować podczas wyborów 2023?

adres: Podlesie Duże 71, 26-804 Podlesie Duże numer okręgu do Sejmu: 17 numer okręgu do Senatu: 49

adres: Boże 1, 26-804 Boże numer okręgu do Sejmu: 17 numer okręgu do Senatu: 49

adres: Bobrek-Kolonia 24, 26-804 Bobrek-Kolonia numer okręgu do Sejmu: 17 numer okręgu do Senatu: 49

adres: Boska Wola 6a, 26-804 Boska Wola numer okręgu do Sejmu: 17 numer okręgu do Senatu: 49

adres: Radomska 27, 26-804 Stromiec numer okręgu do Sejmu: 17 numer okręgu do Senatu: 49

adres: Leśna 4B, 26-804 Dobieszyn numer okręgu do Sejmu: 17 numer okręgu do Senatu: 49

adres: Stromiecka Wola 41a, 26-804 Stromiecka Wola numer okręgu do Sejmu: 17 numer okręgu do Senatu: 49

Jak głosować w wyborach parlamentarnych 2023? Co zrobić, żeby głos był ważny? Zobacz poradnik wyborczy

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Osoby z niepełnosprawnościami, starsze i chore - jak mogą głosować?

Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie. Dotyczy to także osób, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 60 lat, a także tych, które w dniu wyborów podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji.

Aby móc zagłosować korespondencyjnie, należy zgłosić komisarzowi wyborczemu do 13. dnia przed głosowaniem, a w przypadku izolacji lub kwarantanny – do 5. dnia. W wypadku rozpoczęcia izolacji lub kwarantanny po tym dniu, można zgłosić taki wniosek do drugiego dnia przed wyborami.

Wnioski takie można składać ustnie, telefaksem, pisemnie lub w formie elektronicznej.