Lista lokali wyborczych w gm. Rokiciny. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos

adres: Łaznów 65, 97-221 Łaznów numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 29

adres: Janków Trzeci 6, 97-221 Janków Trzeci numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 29

adres: Popielawy 118, 97-221 Popielawy numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 29

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Północna 1, 97-221 Łaznowska Wola numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 29

adres: Główna 19, 97-221 Nowe Chrusty numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 29

adres: Tomaszowska 9, 97-221 Rokiciny-Kolonia numer okręgu do Sejmu: 10 numer okręgu do Senatu: 29

Wybory 2023. Jak głosować, żeby nie popełnić błędu? Przedstawiamy najważniejsze informacje

Gdzie odbywa się głosowanie? Co zabrać ze sobą na wybory? Jak oddać ważny głos? Sprawdź, jakie są zasady dotyczące głosowania w wyborach parlamentarnych. W jaki sposób zagłosować, kiedy nie będzie nas w miejscu zameldowania? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym poradniku wyborczym.

Kiedy i w jakich godzinach odbywa się głosowanie?

Wybory do Sejmu i Senatu zarządzane są przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu, na który wyznaczone zostało głosowanie, lokale wyborcze czynne są od godziny 7.00 do godziny 21.00. W przypadku niezaplanowanych zdarzeń, które wymagały przerwania prac komisji, możliwe jest wydłużenie godzin otwarcia lokalu. Są to jednak sytuacje incydentalne.