Lista lokali wyborczych na 2023. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos w Tomaszowie Mazowieckim Redakcja Naszemiasto.pl

Lista lokali wyborczych w Tomaszowie Mazowieckim Przemyslaw Swiderski

Zbliżają się wybory parlamentarne. Zastanawiasz się, gdzie możesz zagłosować? Zachęcamy do sprawdzenia, gdzie jest lokal wyborczy, w którym możesz głosować. Pomoże to uniknąć nieporozumień oraz umożliwi sprawny udział w wyborach parlamentarnych. Warto pamiętać, że lokale wyborcze czynne będą w niedzielę od 7:00 do 21:00, a każdy może oddać głos tylko w jednym z nich. Sprawdź, gdzie głosować w Tomaszowie Mazowieckim.