Legendarny Bieg Wikinga (Vikings Run) nad Zalewem Sulejowskim w sobotę, 20 maja 2023

Legendarny Bieg Wikinga (Vikings Run) nad Zalewem Sulejowskim

Bieg z przeszkodami Vikings Run, bo tak nazywa się jedyne tego typu wydarzenie w Polsce, zorganizowany zostanie na terenie Nadleśnictwa Smardzewice. Swój start zapowiedziało ok. 1.000 zawodników! Biegi startują od godz. 9:00 do 15:00 z przystani kajakowej nad Pilicą w Smardzewicach. Szczegóły na Bieg Wikinga, 20.05.2023

Na uczestników czeka kilkadziesiąt różnorodnych przeszkód do pokonania, a także przejście ruchomym mostem na wodzie i dwukilometrowa trasa do przepłynięcia kajakiem. Vikings Run podzielono na kilka tras zróżnicowanych pod względem trudności. Wybierając RUN MINI należy pokonać 5 kilometrów i zmierzyć się z ponad dwudziestoma przeszkodami. Trasa RUN to 10 kilometrów i ponad czterdzieści przeszkód. RUN + KAYAK to 10 kilometrów na lądzie z ponad czterdziestoma przeszkodami i 2 kilometry do pokonania kajakiem. Na najwytrwalszych czeka RUN LEGEND czyli 10 kilometrów na lądzie z ponad czterdziestoma przeszkodami i 2 kilometry do pokonania kajakiem.