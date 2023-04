Leczenie udaru w Tomaszowie Mazowieckim. Pododdział udarowy otwarto w Tomaszowskim Centrum Zdrowia (TCZ). ZDJĘCIA

Leczenie udaru w Tomaszowie Mazowieckim. Pododdział udarowy otwarto w Tomaszowskim Centrum Zdrowia (TCZ)

Znaczenie szpitalnych oddziałów udarowych

Każdy zyskany kwadrans do rozpoczęcia leczenia trombolitycznego przekłada się w przybliżeniu na dodatkowy miesiąc samodzielnego życia pacjenta, niższe o 5 procent procent ryzyko zgonu i większą o około 4 procent szansę na samodzielne poruszanie się.

UDAR MÓZGU – RODZAJE

UDARY W ŁÓDZKIEM

W Łódzkiem w 2022 roku oddziały udarowe przyjęły 4.346, najwięcej oddział udarowy w szpitalu im. Kopernika Łodzi – 685 , który wykonywał także trombektomie mechaniczne. Najmniej - 169 w szpitalu w Bełchatowie. Średnio rocznie to 340 chorych na każdym oddziale. Oznacza to, że średnio co 2 godziny mieszkaniec naszego regionu z udarem trafiał na oddział udarowy.

Najmłodszy pacjent z udarem miał 18 lat, najstarszy aż 107. Za leczenie udarów na oddziałach udarowych łódzki NFZ zapłacił w 2022 roku 65,3 mln zł.