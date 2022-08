Kto pamięta przystań wistomowską nad Pilicą w Tomaszowie Mazowieckim? [STARE ZDJĘCIA] Beata Dobrzyńska

Na finał wakacji mamy dla was jeszcze jedno letnie wspomnienie dawnego Tomaszowa, tym razem są to zdjęcia dawnej przystani wistomowskiej nad Pilicą, zwanej również wilanowską. Przed wojną znajdowała się ona koło mostu żelaznego, a w 1956 r. została otwarta przy ul. PCK. Dziś po zabudowaniach tej przystani nie ma już śladu, w tym miejscu powstaje budynek hotelowy. Mieszkańcy korzystają jednak wciąż z plaży, która jednak nie umywa się do tej, jaka była tam przez lata. Zdjęcia ilustrują przystań od lat 30. ub wieku do lat 80. i pochodzą ze zbiorów Andrzeja Kobalczyka.