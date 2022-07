Kolory Polski zagoszczą w Żarnowie. W programie koncertu muzyka wschodniego pogranicza Polski

Tragiczne wydarzenia ostatnich miesięcy zbliżyły do siebie narody polski i ukraiński. Zwróciły też uwagę na wschodnie pogranicze Polski, gdzie spotkanie kultur doprowadziło do powstania fascynujących zjawisk muzycznych. Eksplorują je zespoły Wernyhora i Krajka, które gości żarnowieckiego koncertu zaproszą do dźwiękowej podróży na Wschód. W programie koncertu znajdą się głównie pieśni pochodzące z Bojkowszczyzny i Łemkowszczyzny. Będą to utwory pochodzące między innymi z zapisów Oskara Kolberga w autorskich aranżacjach muzyków zespołu Wernyhora.

W ubiegłym roku występowali na najważniejszych festiwalach folkowych i world music w Polsce, w tym na Festiwalu EtnoKraków Rozstaje, Etno Port w Poznaniu i Turnieju Muzyków Prawdziwych w Szczecinie. Jesienią 2021 roku zespół wydał swoją debiutancką płytę „Bojkowski głos Bieszczadu”. Tego lata Polskie Radio wyda drugą płytę zespołu pt. „Toloka”.Wernyhora często współpracuje z zespołem wokalnym Krajka, który działa od 2011 roku w Przemyślu przy Związku Ukraińców w Polsce. Wokaliści podtrzymują tradycję śpiewu białego i wielogłosowego, stanowiącego pierwotny nurt ukraińskiego folkloru.