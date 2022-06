Koło naukowo-techniczne działa w ZSP nr 1, czyli w Mechaniku. Młodzi ludzie budują robota, który wyręczy człowieka w pracy fizycznej

Inspiracją do jego założenia były obserwacje globalnych firm z branży inżynierii kosmicznej oraz ich wpływu na przyszłość naszej cywilizacji. Do tej pory podobne koła były tworzone głównie na uczelniach wyższych przez studentów. Tomaszowskie koło jest dopiero drugim w Polsce, które działa przy szkole średniej. Uczniowie, choć praktycznie zaczynają kształcenie w zawodach informatyczno-mechatronicznych, już chcą tworzyć coś swojego, daleko wykraczającego poza program szkolny.

- Organizacje takie jak nasza to świeży pomysł, do roku 2020 nikt nie pomyślałby, że taka struktura ma szansę i może sobie dobrze radzić w murach szkoły średniej - mówi Kacper Luchowski, prezes koła. - Uczymy członków KNT podstaw związanych z inżynierią kosmiczną i robotyką, co zdecydowanie jeszcze bardziej ułatwi im wejście w życie zawodowe.