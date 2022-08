Kolejny sklep sieci Dino powstaje w Tomaszowie Maz. [ZDJĘCIA]

W Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Grota Roweckiego w pobliżu skrzyżowania z ulica Warszawską powstaje market sieci Dino. Będzie to już piąty sklep tej sieci w Tomaszowie Mazowieckim. Do tej pory sklepy te działały przy ul. św. Antoniego, Granicznej, Popiełuszki oraz Białobrzeskiej. Co ciekawe, kilkaset metrów od powstającego marketu otwarty został niedawno sklep sieci Żabka, również kolejny w naszym mieście.

Sklepy marki Dino Polska działają też w podtomaszowskich miejscowościach m.in. w Smardzewicach, Ujeździe czy Lubochni.

Dino to polska sieć marketów o średniej wielkości około 400 mkw, zlokalizowanych zarówno w małych, jak i dużych miejscowościach. Jest jedną z najszybciej rozwijających się sieci supermarketów w Polsce. Ma już ponad 2000 placówek zlokalizowanych w całej Polsce.