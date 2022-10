Jodek potasu w gminie Tomaszów Maz. Wyznaczono punkty dystrybucji na wypadek zagrożenia

Gmina Tomaszów Mazowiecki jest gotowa do ewentualnej dystrybucji tabletek z jodkiem potasu wśród mieszkańców. Przypomnijmy, że to działania prewencyjne prowadzone w całym kraju, na wypadek skażenia radiacyjnego z Ukrainy, gdzie m.in. toczą się walki w rejonie zaporoskiej elektrowni atomowej. Na chwilę obecną nie ma żadnych podstaw do przyjmowania tabletek, ale władze samorządowe już wskazują mieszkańcom punkty, gdzie w razie konieczności tabletki można pobrać.

W gminie Tomaszów wyznaczono 10 punktów we wszystkich większych miejscowościach gminy: