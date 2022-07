Jan Jakub Kolski ponownie gościł z ekipą filmową w naszym regionie, tym razem w Skrzynkach [ZDJĘCIA]

Jeden z najciekawszych twórców polskiego kina - Jan Jakub Kolski ponownie gościł w naszym regionie z ekipą filmową. W Skrzynkach w gminie Ujazd powstawały sceny do jego najnowszego filmu "Wariaci". Informacją o nagraniach pochwaliła się gmina Ujazd. Ale to nie pierwsza produkcja reżysera, z jaką odwiedził region tomaszowski.

Sceny do "Historia kina w Popielawach", "Zabić bobra" z Erykiem Lubosem w roli głównej, czy do filmu "Las, 4 rano" powstawały w ukochanych przez reżysera Popielawach, gdzie spędzał dzieciństwo. Kilkukrotnie plenerem dla filmów Kolskiego był też Tomaszów Mazowiecki.

Teraz plenerem dla najnowszego filmu uznanego reżysera stały się Skrzynki koło Ujazdu. Nowy film to Historia Eryka i Karolki - pary złodziejaszków. W rolę statystów wcieliło się dwoje mieszkańców gminy Ujazd, do nagrań wykorzystano także ich samochody. Sceny do najnowszego filmu, jeszcze w czerwcu tego roku, powstawały też w Pińczowie i okolicach.