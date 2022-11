Imprezy, wydarzenia na weekend 4-6 listopada w Tomaszowie i regionie. Sprawdź, co będzie się działo!

Antoni Syrek-Dąbrowski - "ŻYCIE" w klubie Ęklawa

"Życie" to mój piąty pełny program stand-upowy. Szczerze, nie wiem, czy umiem w to "życie". Nadal wiele nie rozumiem, dużo rzeczy mnie wnerwia, ale generalnie staram się udawać, że wiem, o co chodzi.

5 listopada, godzina 19.00, bilet 50 zł, program dla dorosłych widzów