Historie odnalezione Andrzeja Kobalczyka: Zanim powstały tomaszowskie bulwary nad Wolbórką Andrzej Kobalczyk

Tomaszowscy bezrobotni przy regulacji Wolbórki w okresie międzywojennym. Archiwum Andrzeja Kobalczyka Archiwum Andrzeja Kobalczyka

Tomaszowskie bulwary nad Wolbórką cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Chętnie wybierają to miejsce na spacery, to również świetne miejsce na wydarzenia kulturalne. Dziś przypominamy historię Andrzeja Kobalczyka, o tym, jak o doprowadzenie tego miejsca do należytego stanu zaczęto zbiegać już ponad 130 lat temu.