Gmina Tomaszów ogłosiła przetarg na ścieżkę rowerową przez Białą Górę do Smardzewic

O budowie ścieżki rowerowej wzdłuż bardzo ruchliwej i zniszczonej drogi przez Białą Górę mówi się od lat. Droga z Tomaszowa do Smardzewic to droga powiatowa, ale budowę ścieżki powiat przekazał gminie Tomaszów, która pozyskała na ten cel pieniądze z Polskiego Ładu, powiat natomiast szykuje się do przebudowy samej drogi, której możemy się również spodziewać w najbliższym czasie.

Gmina Tomaszów ogłosiła właśnie przetarg na budowę ciągu pieszo rowerowego. Będzie on prowadził od granicy Tomaszowa, gdzie będzie połączony z istniejącą ścieżką, następnie wzdłuż całej drogi przez Białą Górę, aż do Smardzewic, gdzie zostanie również połączony z istniejącym ciągiem na ul. Głównej. Cały odcinek będzie zbudowany z kostki brukowej. Dodatkowo zaprojektowano łącznik nad zalew, ulicą Południową, dzięki czemu rowerem bezpiecznie dojedziemy nad samo molo. Co ważne, jednocześnie trwają prace przy przebudowie drogi od tamy do ul. Głównej w Smardzewicach, dzięki czemu również tędy rowerzyści będą mogli bezpiecznie dojechać na rewitalizowaną właśnie tzw. Omegę.