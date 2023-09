gm. Stromiec - lista lokali wyborczych 2023. Gdzie można oddać głos?

adres: Podlesie Duże 71, 26-804 Podlesie Duże numer okręgu do Sejmu: 17 numer okręgu do Senatu: 49

adres: Boże 1, 26-804 Boże numer okręgu do Sejmu: 17 numer okręgu do Senatu: 49

adres: Bobrek-Kolonia 24, 26-804 Bobrek-Kolonia numer okręgu do Sejmu: 17 numer okręgu do Senatu: 49

adres: Boska Wola 6a, 26-804 Boska Wola numer okręgu do Sejmu: 17 numer okręgu do Senatu: 49

adres: Radomska 27, 26-804 Stromiec numer okręgu do Sejmu: 17 numer okręgu do Senatu: 49

adres: Leśna 4B, 26-804 Dobieszyn numer okręgu do Sejmu: 17 numer okręgu do Senatu: 49

adres: Stromiecka Wola 41a, 26-804 Stromiecka Wola numer okręgu do Sejmu: 17 numer okręgu do Senatu: 49

Wybory 2023. Jak głosować w wyborach do Sejmu i Senatu? Wszystko, co musisz wiedzieć

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Jak wypełnić kartę do głosowania, żeby oddać ważny głos?

W wyniku wyborów parlamentarnych obywatele wyłaniają swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Łącznie jest to 460 posłów i 100 senatorów. Aby oddać ważny głos należy spełnić kilka kryteriów. Należy zwrócić uwagę, czy każda z otrzymanych przez nas kart wyborczych posiada pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej oraz ma wydrukowany odcisk pieczęci Okręgowej Komisji Wyborczej.

W przypadku wyborów do Sejmu, otrzymamy kartę bądź karty do głosowania, ze wszystkimi komitetami wyborczymi. Wybieramy listę tylko jednego komitetu, a zaznaczamy na niej nazwisko jednego kandydata. Głos oddajemy stawiając znak "X" przy nazwisku wybranego kandydata. Jeżeli znak "X" postawimy na więcej niż jednej liście kandydatów lub nie postawimy go w ogóle, głos będzie nieważny.

Jeśli zaś chodzi o wybory do Senatu, na karcie znajdziemy nazwiska kandydatów, z oznaczeniem komitetów wyborczych z których ubiegają się o mandat senatora. Wyborca musi odnaleźć kandydata, na którego chce zagłosować i postawić znak "X" w kratce, wyłącznie przy jego nazwisku. Jeżeli znak ten postawimy przy nazwisku więcej niż jednego kandydata, głos będzie nieważny.

Podsumowując, w wyborach do Sejmu i Senatu zaznaczamy łącznie dwóch kandydatów.