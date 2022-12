Gdzie na spacer do 67 km od Tomaszowa Mazowieckiego. Urokliwe ścieżki na weekend 31 grudnia - 1 stycznia

Wycieczki ze spacerem w okolicy Tomaszowa Mazowieckiego

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 67 km od Tomaszowa Mazowieckiego, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

🌳 Trasa spacerowa: Żółty Szlak Martyrologii

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 30,21 km

Czas trwania spaceru: 45 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 138 m

Suma podejść: 928 m

Suma zejść: 879 m

Trasę spacerową mieszkańcom Tomaszowa Mazowieckiego poleca Jedrula77

Skarżysko-Kamienna PKP – Skarżysko-Kamienna MCK / PTTK Szlak Martyrologii

SW-7501-y

0,0 km Skarżysko-Kamienna PKP – początek szlaku na Dworcu Głównym PKP.

4,5 km Pogorzałe – wieś położona na szczycie Góry Pogorzelskiej 346,8 m n.p.m.. W XX w. było osadą rolniczą, wielu mieszkańców pracowało w skarżyskich zakładach przemysłowych. 1 stycznia 2000 r. Pogorzałe zostało odłączone od powiatu szydłowieckiego i włączone w granice administracyjne SkarżyskaKamiennej.

8,5 km Cmentarz Leśny Żołnierzy AK - węzeł szlaków: niebieskiego Pogorzałe – Kuźniaki, czerwonego do Radomska. Cmentarz powstał w początkach sierpnia 1943 r. kiedy pochowano tu pięciu żołnierzy ze zgrupowania partyzanckiego „Ponurego” – Jana Piwnika, aktualnie na cmentarzu znajdują się 33 mogiły.

19,5 km Bór – dzielnica Skarżyska – Kamiennej. Miejsce, w którym w dniach 12 – 16 lutego 1940 r. Niemcy rozstrzelali 360 osób. Obecnie w lesie na Borze stoi mogiła i pomnik ofiar zbrodni. W odległości ok. 600 m szlakiem żółtym na skarpie rzeki Kamiennej znajdował się przed II Wojną Światową młyn, którego właścicielem był Władysław Ciok. Młyn został zniszczony 6 października 1943 r. przez żandarmerię niemiecka podczas zasadzki na gen. Emila Fieldorfa „Nila” wizytującego Komedę Okręgu Radomsko – Kieleckiego AK. W zasadzce zginął żołnierz ochrony kpr. Andrzej Pasek „Jędrek”. Upamiętnia to obelisk. W zakolu rzeki w oczku przylegającym do Kamiennej bije źródełko.

26 km Rejów – dzielnica Skarżyska (opis patrz: szlak koloru zielony Skarżysko- Kam. MCK/PTTK nr SW-6502 – y). Dzielnica Rejów słynie przede wszystkim ze znajdującego się tam zbiornika wodnego powstałego na rzece Kamionce. Zbiornik „Rejów” jest największym zalewem w powiecie skarżyskim. Zajmuje 30 ha powierzchni lustra wody. Obecnie pełni funkcję rekreacyjną.

30.2 km Skarżysko – Kam. MCK/ PTTK Koniec szlaku przy Miejskim Centrum Kultury i siedziba Oddziału Miejskiego PTTK, ul. Słowackiego 25.

