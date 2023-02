Gdzie na spacer do 67 km od Tomaszowa Mazowieckiego. Urocze miejsca na krótką wyprawę w weekend 11 - 12 lutego

Trasy spacerowe w okolicy Tomaszowa Mazowieckiego

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 92,25 km

Czas trwania spaceru: 48 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 351 m

Suma podejść: 2 699 m

Suma zejść: 2 629 m

JJ_Active poleca trasę spacerowiczom z Tomaszowa Mazowieckiego

Czerwony szlak turystyczny – Kuźniaki - Gołoszyce – główny szlak turystyczny na terenie Gór Świętokrzyskich. Ma długość ponad 92 km. Prowadzi przez wszystkie najważniejsze miejsca regionu: Jeleniowski Park Krajobrazowy, Świętokrzyski Park Narodowy, poprzez Łysiec, Łysicę i Radostową, skończywszy na lasach suchedniowskich i oblęgorskich. Na trasie szlaku znajduje się szereg rezerwatów przyrody oraz znanych atrakcji turystycznych – warto odwiedzić m.in. sanktuarium na Świętym Krzyżu, Nową Słupię, Świętą Katarzynę i Kakonin..