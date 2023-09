Gdzie głosować w gm. Starej Błotnicy? Lista lokali wyborczych 2023

adres: Stary Kadłub 32, 26-806 Stary Kadłub numer okręgu do Sejmu: 17 numer okręgu do Senatu: 49

adres: Stara Błotnica 49, 26-806 Stara Błotnica numer okręgu do Sejmu: 17 numer okręgu do Senatu: 49

adres: Kaszów 37, 26-806 Kaszów numer okręgu do Sejmu: 17 numer okręgu do Senatu: 49

adres: Stary Kadłubek 44, 26-806 Stary Kadłubek numer okręgu do Sejmu: 17 numer okręgu do Senatu: 49

adres: Stare Żdżary 15, 26-806 Stare Żdżary numer okręgu do Sejmu: 17 numer okręgu do Senatu: 49

adres: Pierzchnia 11, 26-806 Pierzchnia numer okręgu do Sejmu: 17 numer okręgu do Senatu: 49

adres: Stary Gózd 90, 26-806 Stary Gózd numer okręgu do Sejmu: 17 numer okręgu do Senatu: 49

adres: Stare Siekluki 78, 26-806 Stare Siekluki numer okręgu do Sejmu: 17 numer okręgu do Senatu: 49

adres: Stary Kobylnik 39, 26-806 Stary Kobylnik numer okręgu do Sejmu: 17 numer okręgu do Senatu: 49

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Wybory parlamentarne 2023. Jak zagłosować? Co wziąć ze sobą? Wszystkie informacje w jednym miejscu

Wybory parlamentarne odbędą się już niedługo. Warto więc dowiedzieć się, jak oddać ważny głos, aby nie popełnić błędu oraz gdzie można będzie wziąć udział w wyborach. Jakie rzeczy są niezbędne podczas głosowania? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego, jak przygotować się do nadchodzących wyborów parlamentarnych.

Jak można głosować za granicą?

Podczas wyborów będziesz przebywać za granicą? To nie jest problem, aby oddać swój głos. Można głosować w obwodzie utworzonym za granicą. Jest to dostępne dla obywateli, którzy posiadają czynne prawo wyborcze. Warto pamiętać, że zagłosować można wyłącznie osobiście. Ponadto konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego trzeba zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Można zrobić to ustnie, telefonicznie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Wartym uwagi jest elektroniczny system rejestracji e-wybory, który polecany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W zgłoszeniu do niego należy podać takie dane jak: imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania lub pobytu za granicą, adres stałego zamieszkania w Polsce, czyli ten, w którym jesteśmy zapisani w rejestrze wyborców (dotyczy osób będących czasowo za granicą) oraz numer, miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu lub ważnego dowodu osobistego, jeśli jest on wystarczającym dokumentem.