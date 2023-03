Gala XTB KSW 81 w Tomaszowie. Zawalczą Marcin Krakowiak i Henry Fadipe oraz Adrian Bartosiński i Artur Szczepaniak

Gala XTB KSW 81 w Tomaszowie 22.04.2023. Adrian Bartosiński i Artur Szczepaniak zawalczą o pas kategorii półśredniej (do 77 kg)

Już 22 kwietnia organizacja KSW po raz pierwszy w historii zawita do Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim. Podczas gali XTB KSW 81 dojdzie do boju mistrzowskiego o pas wagi półśredniej. W starciu tym zmierzy się dwóch najlepszych zawodników tej kategorii wagowej w KSW – niepokonany Adrian Bartosiński (12-0, 10 KO, 1 Sub), zajmujący w rankingu pozycję pierwszą, zetrze się z Arturem Szczepaniakiem (9-1, 5 KO, 2 Sub), numerem dwa tego zestawienia.