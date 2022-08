Ekologiczne warsztaty w Galerii Tomaszów. Przyjdź na warsztaty i zrób własną woskowijkę!

Nie masz pomysłu, w co i jak zapakować produkty spożywcze czy kosmetyki, żeby było przyjaźnie dla środowiska? Zastanawiasz się nad tym, jak uniknąć plastiku na co dzień i ograniczyć użycie jednorazówek? Galeria Tomaszów zaprasza 2 września na warsztaty robienia woskowijek.

Woskowijka to ciesząca się coraz większą popularnością wielorazowa i ekologiczna alternatywa dla folii aluminiowej i śniadaniowej. Jest to odpowiednio zaimpregnowany kawałek bawełnianego materiału, nasączony specjalną mieszaniną na bazie wosku pszczelego, co zapewnia dłuższą świeżość przechowywanych produktów. Jest on przeznaczony do pakowania rozmaitych produktów spożywczych, takich jak chleb, kanapki, warzywa i owoce, sery, a także kosmetyki zabierane w podróż. Taki rodzaj opakowania jest w 100% naturalny, nie tylko pomaga chronić środowisko i wspiera ideę zero waste, posiada też niezwykłe właściwości antybakteryjne. Pod wpływem ciepła rąk i nacisku przybiera kształt przedmiotu i zlepia się opakowując wybraną rzecz. Sprawdzi się idealnie na wycieczce, pikniku oraz jako opakowanie na drugie śniadanie do szkoły czy pracy.