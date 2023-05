Egzamin ósmoklasisty w Tomaszowie. Byliśmy w SP nr 10 przed egzaminem z języka obcego (głównie angielskiego). ZDJĘCIA, VIDEO

Uczniowie najstarszych klas szkoły podstawowej we wtorek zdawali język polski, w środę matematykę, a w czwartek (25 maja), w ostatnim dniu - język obcy nowożytny, najczęściej angielski. W Tomaszowie Mazowieckim do egzaminu przystąpiło łącznie 770 ósmoklasistów, najwięcej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków - 149.

W czwartek w "Dziesiątce" większość 14- i 15-latków do egzaminu podchodziła już na ogół na luzie.

- Tak bardzo się nie stresuję, ogólnie luz - mówi Julia Gos, uczennica SP nr 10 w Tomaszowie, która chciałaby się dostać do I LO. Ocenia, że wcześniej matematyka poszła jej łatwo. - Myślę, że 60 procent na pewno będzie, troszkę słabiej polski, ale też nienajgorzej.

- Przed egzaminem trochę się stresuje, zawsze jest ten stres, ale myślę, jak już zaczniemy pisać, to on zejdzie i będzie dobrze - mówi z kolei Tosia, uczennica SP nr 10. - Język polski poszedł mi w miarę dobrze, matematyka, ku mojemu zdziwieniu, naprawdę dobrze - dodaje ósmoklasistka.