Egzamin ósmoklasisty 2023 w Tomaszowie Maz. Byliśmy w SP nr 9 przed egzaminem z języka polskiego ZDJĘCIA, WIDEO

Egzamin ósmoklasisty w SP nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim

My odwiedziliśmy natomiast podstawówkę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 im. ks. Jana Twardowskiego przy ul. Jałowcowej, gdzie egzamin pisało 45 uczniów, w tym 5 z Ukrainy. Uczniowie przystąpili do niego w niewielkich grupach w osobnych salach. Nastroje były pozytywne.

Uczniowie najstarszych klas szkoły podstawowej przystąpili do egzaminu ósmoklasisty. We wtorek, 23 maja, pisali egzamin z języka polskiego. W Tomaszowie Mazowieckim to łącznie 770 ósmoklasistów, najwięcej w SP nr 10 - 149.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale jego wynik nie ma wpływu na ukończenie szkoły podstawowej. Jest jednak ważny, bo sprawdza wiedzę, którą uczniowie zdobyli podczas ośmiu lat nauki. Ma też wpływ na rekrutację do szkoły ponadpodstawowej. Połowa punktów do zdobycia w naborze to właśnie punkty za egzamin ósmoklasisty. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.