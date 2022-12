Działo się w Tomaszowie i okolicy w 2022 roku. Zobacz najważniejsze wydarzenia w powiecie tomaszowskim w mijającym roku [ZDJĘCIA] bead

Gdy odliczamy dni i godziny do końca 2022 roku, przychodzi czas na jego podsumowania. Jaki był 2022 w Tomaszowie i powiecie tomaszowskim? Jakie wydarzenia przyniósł? Co nas poruszyło? Co rozśmieszyło, a co zezłościło? Zobaczcie 2022 rok w obiektywie naszych fotoreporterów.