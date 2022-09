„Dwunastka” w Tomaszowie ma nowoczesną bieżnię. Szkolna bieżnia oficjalnie otwarta ZDJĘCIA

Nowa bieżnia przy "Dwunastce" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, została oficjalnie oddana do użytku.

Nowa, poliuretanowa bieżnia licząca 300 metrów, wyposażona jest dodatkowo w przedłużoną prostą o długości 100 metrów, skocznię w dal i rzutnię do pchnięcia kulą. Inwestycję zrealizowano w ramach projektu ,"Centrum sportowo-rekreacyjne AKTYWNA DWUNASTKA - rozbudowa zaplecza sportowego wokół boisk - I etap”. Zajął on pierwsze miejsce w głosowaniu do Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020, a służyć ma również mieszkańcom pobliskich osiedli. Inicjatywa zyskała wówczas poparcie ponad 2600 osób.

W otwarciu nowego obiektu uczestniczyli zastępca prezydenta Izabela Śliwińska, zastępca przewodniczącego Rady Miasta - Beata Stańczyk, dyrektor wydziału edukacji - Iwona Sudak, przewodniczący komisji oświaty - Marcin Rybak. Udział wzięli także dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim, Tomasz Trzaskacz, ks. Sławomir Klich, proboszcz Parafii św. Antoniego oraz Katarzyna Stefańska, zastępca przewodniczącej RR przy SP12.