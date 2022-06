Dotacja dla SP nr 13 z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Dotacja na remont kuchni w SP 13 w Tomaszowie

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację jeszcze w tym roku zadania w ramach rządowego programu - „Posiłek w szkole i w domu”, który dotyczy wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Całkowity koszt zadania to 58 772,00 zł. Wysokość wsparcia finansowego – 47 017,60 zł, wkład własny miasta – 11 754,40 zł.

Otrzymane pieniądze przeznaczone zostaną na zakup m.in. pieca konwekcyjno-parowego, zmywarko-wyparzarki, zmiękczacza do wody, obieraczki do ziemniaków, automatycznej wyciskarki do warzyw i owoców, co z pewnością poprawi jakość pracy w kuchni.

Informację o dotacji przekazał prezydent Marcin Witko podczas konferencji zorganizowanej w SP nr 13, która odbyła się 29 czerwca. Udział w niej wzięli Łódzki Kurator Oświaty - Waldemar Flajszer, dyrektor delegatury Łódzkiego Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim - Tomasz Trzaskacz oraz dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - Kamilla Madzio.