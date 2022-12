Domy na sprzedaż w Tomaszowie Mazowieckim i regionie. Ile teraz kosztują? Są perełki ZDJĘCIA

Domy na sprzedaż w Tomaszowie Mazowieckim i regionie. Ile teraz kosztują?

Ceny domów na sprzedaż w Tomaszowie Mazowieckim i powiecie wahają się od ponad 200 tysięcy złotych do nawet 1,3 miliona złotych. Są to domy w stanie deweloperskim, ale też gotowe do zamieszkania. Małe i przytulne, a nawet duże z ogromnymi ogrodami i nowocześnie urządzone. W Tomaszowie i poza miastem, nad Pilicą i blisko lasu. Zobaczcie, jakie domy wystawiono na sprzedaż i za ile można je kupić!